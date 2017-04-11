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15:06 (мск), источник: АиФ Омск

Омич выиграл 3 миллиона рублей в лотерею

Месяц назад так же повезло ещё одному жителю нашего города.

Омич выиграл 3 млн рублей в ходе 6448-го тиража Гослото «5 из 36» 7 апреля, сообщает пресс-служба ТД «Столото».

Он выбрал комбинацию чисел: 25, 24, 06, 23, 20 и сделал ставку 80 рублей.

Месяц назад, 2 марта, ещё один омич выиграл столько же во время 6271-го тиража.

По статистике гослотерей с 2016 года 37 жителей Омской области выиграли суммы от 500 тыс. рублей.

Самым крупным для региона был приз 184 513 482 рублей в 735-м тираже в 2014 году.

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