Омич выиграл 3 миллиона рублей в лотерею
Месяц назад так же повезло ещё одному жителю нашего города.
Месяц назад так же повезло ещё одному жителю нашего города.
Омич выиграл 3 млн рублей в ходе 6448-го тиража Гослото «5 из 36» 7 апреля, сообщает
Он выбрал комбинацию чисел: 25, 24, 06, 23, 20 и сделал ставку 80 рублей.
Месяц назад, 2 марта, ещё один омич выиграл столько же во время 6271-го тиража.
По статистике гослотерей с 2016 года 37 жителей Омской области выиграли суммы от 500 тыс. рублей.
Самым крупным для региона был приз 184 513 482 рублей в 735-м тираже в 2014 году.