Омич выиграл 3 миллиона рублей в лотерею

Омич выиграл 3 млн рублей в ходе 6448-го тиража Гослото «5 из 36» 7 апреля, сообщает пресс-служба ТД «Столото».

Он выбрал комбинацию чисел: 25, 24, 06, 23, 20 и сделал ставку 80 рублей.

Месяц назад, 2 марта, ещё один омич выиграл столько же во время 6271-го тиража.

По статистике гослотерей с 2016 года 37 жителей Омской области выиграли суммы от 500 тыс. рублей.

Самым крупным для региона был приз 184 513 482 рублей в 735-м тираже в 2014 году.