В уфимском зверинце родились четверо медвежат

В уфимском хозяйстве МУП «Горзеленхоз» пополнение — родились четверо медвежат.

Сейчас медвежатам уже больше трех месяцев. Весят они под 10 килограмм. Малыши крайне любопытны и активны — устроили настоящую борьбу за бутылку с теплым молоком. Кстати, медвежат пока кормят только молоком — для всего остального они слишком малы.

— Медвежата рождаются здесь уже не в первый раз. Это говорит о том, что в вольерном хозяйстве созданы самые комфортные условия, — рассказал начальник отдела лесного хозяйства МУП «Зеленхоз».

К слову, сейчас в уфимском зверинце счастливо живут 58 животных — лисы, волки, рыси, медведи и кабаны.