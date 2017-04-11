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15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском зверинце родились четверо медвежат

Счастливыми мамами стали медведицы Маша и Даша.

В уфимском хозяйстве МУП «Горзеленхоз» пополнение — родились четверо медвежат.

Сейчас медвежатам уже больше трех месяцев. Весят они под 10 килограмм. Малыши крайне любопытны и активны — устроили настоящую борьбу за бутылку с теплым молоком. Кстати, медвежат пока кормят только молоком — для всего остального они слишком малы.

— Медвежата рождаются здесь уже не в первый раз. Это говорит о том, что в вольерном хозяйстве созданы самые комфортные условия, — рассказал начальник отдела лесного хозяйства МУП «Зеленхоз».

К слову, сейчас в уфимском зверинце счастливо живут 58 животных — лисы, волки, рыси, медведи и кабаны.

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