В Самарской области талые воды подтопили четыре низководных моста
Подтоплено также 32 приусадебных участка.
Подтоплено также 32 приусадебных участка.
В Самарской области в населенном пункте Яблоневый овраг развёрнута аэромобильная группировка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России». В регионе продолжаются прогнозируемые паводковые явления, но эвакуация населения не требуется, нарушений жизнеобеспечения жителей нет, сообщили ИА REGNUM в
По состоянию на 11 апреля, в Самарском регионе зафиксировано подтопление низководных мостов в селе Мосты в Пестравском районе, в селе Полудни в
Произошло также подтопление приусадебных участков в селе Тридцатый Волжского района, в селе Сосновка Кинельского района, в селах Летниково и
В противопаводковых мероприятиях задействовано 55 специалистов, 13 единиц техники, в том числе один плавающий транспортер и 8 плавательных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, талая вода с полей размыла трассу М5 «Урал» на границе Самарской и Оренбургской областей,