В Самарской области талые воды подтопили четыре низководных моста

В Самарской области в населенном пункте Яблоневый овраг развёрнута аэромобильная группировка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России». В регионе продолжаются прогнозируемые паводковые явления, но эвакуация населения не требуется, нарушений жизнеобеспечения жителей нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По состоянию на 11 апреля, в Самарском регионе зафиксировано подтопление низководных мостов в селе Мосты в Пестравском районе, в селе Полудни в Кинель-Черкасском райне, в селе Новотулка Хворостянского района, а также размыв и проседания дорожного полотна в Алексеевском районе.

Произошло также подтопление приусадебных участков в селе Тридцатый Волжского района, в селе Сосновка Кинельского района, в селах Летниково и Самовольно-Ивановка в Алексеевском районе, в селах Верхнее и Нижнее Санчилеево Ставропольского района.

В противопаводковых мероприятиях задействовано 55 специалистов, 13 единиц техники, в том числе один плавающий транспортер и 8 плавательных средств.