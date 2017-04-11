Новосибирский микроминиатюрист подарит храму в Италии икону размером 6 на 8 мм

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин готовит серию поделок к выставке в итальянском городе Бари, покровителем которого считается Николай Чудотворец и где хранятся мощи святого. В связи с этим сибирский мастер работает над крошечной копией иконы Николая Чудотворца, которую подарит местному православному храму.

«Я планирую сделать икону Николая Чудотворца и подарить подворью Русской православной церкви, если они согласятся принять. Размер 6 на 8 миллиметров — достаточно большая по меркам микроминиатюры, но зато ее можно смотреть без микроскопа через увеличительное стекло», — рассказал ТАСС Владимир Анискин.

Кроме того, Анискин планирует подарить мэру города Бари герб города на рисовом зернышке и написанные на итальянском языке пословицы о труде, аналог русскому «Без труда — не вытянешь и рыбку из пруда» — также на рисовом зернышке.

Всего на выставке «Летнего сада искусств», которая пройдет в Бари в конце мая, Анискин представит около 20 своих работ, среди которых есть и классическая подкованная блоха. «Хотя за границей не понимают. Они не знают русского фольклора, поэтому меня обычно спрашивают: Она по тебе, что, ползала, что ты ее поймал и подковать решил?» Приходится объяснять, — смеется Анискин.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.