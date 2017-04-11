Глава Красноуфимска объяснил свое предложение помянуть жертв теракта «зажигательным смехом»

Глава Красноуфимска подчеркнул, что призвал школьников и студентов не бояться и посвятить концерт КВН погибшим в петербургском метро.

«Мои слова были выражены не в полном объеме, и их смысл был искажен. Я хотел сказать, что произошел теракт, и это ужасная вещь. Нельзя поддаваться панике и нужно быть сплоченными. Бывает вот футбольный матч и игроки выходят с черными повязками. Я лишь пытался сказать молодежи о том, что террористы не должны нас запугивать, не нужно их боятся. Я не предлагал почтить смехом жертв теракта. Я имел в виду, что нужно посвятить концерт КВН жертвам теракта, чтобы нас не сломили», — приводит сайт телеканала «Звезда» слова Вадима Артемьевских.