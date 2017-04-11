Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
15:44 (мск), источник: УралПолит.ру

Глава Красноуфимска объяснил свое предложение помянуть жертв теракта «зажигательным смехом»

КРАСНОУФИСМК, 11 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава администрации Красноуфимска Вадим Артемьевских объяснил свое предложение почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге «смехом».

Глава Красноуфимска подчеркнул, что призвал школьников и студентов не бояться и посвятить концерт КВН погибшим в петербургском метро.

«Мои слова были выражены не в полном объеме, и их смысл был искажен. Я хотел сказать, что произошел теракт, и это ужасная вещь. Нельзя поддаваться панике и нужно быть сплоченными. Бывает вот футбольный матч и игроки выходят с черными повязками. Я лишь пытался сказать молодежи о том, что террористы не должны нас запугивать, не нужно их боятся. Я не предлагал почтить смехом жертв теракта. Я имел в виду, что нужно посвятить концерт КВН жертвам теракта, чтобы нас не сломили», — приводит сайт телеканала «Звезда» слова Вадима Артемьевских.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Артемьевских на общегородском фестивале КВН призвал участников команд и зрителей вспомнить погибших во время теракта в Санкт-Петербурге «зажигательным смехом». Видео вступительной речи попало в социальную сеть и вызвало негодование жителей города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Красноуфимска объяснил свое предложение помянуть жертв теракта «зажигательным смехом»
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
Кремль не стал давать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь