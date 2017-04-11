В уфимском Сипайлово коммунальщики откачивают воду из дворов

Во вторник мероприятия проводились у дома № 12/1 по улице Сипайловской, на Гагарина, 37,37/1, М. Жукова, 23, Б. Бикбая, 18, 24/3, 24/4, Набережная р. Уфы, 43, а также на проспекте Октября, 84.

Работы будут производиться до полного осушения территорий, проинформировали в мэрии.