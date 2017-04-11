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15:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В уфимском Сипайлово коммунальщики откачивают воду из дворов

УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимском микрорайоне Сипайлово коммунальщики откачивают талые воды из дворов.

Во вторник мероприятия проводились у дома № 12/1 по улице Сипайловской, на Гагарина, 37,37/1, М. Жукова, 23, Б. Бикбая, 18, 24/3, 24/4, Набережная р. Уфы, 43, а также на проспекте Октября, 84.

Работы будут производиться до полного осушения территорий, проинформировали в мэрии.

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