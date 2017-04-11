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15:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Минсельхоз Башкирии прокомментировал сообщение о массовой гибели пчел

УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство сельского хозяйства Башкортостана прокомментировало сообщение о массовой гибели пчел в республике. Об этом заявил вице-президент республиканской Ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства Сергей Мулюков.

«Информация есть по 26 районам — 160 пчеловодам. Гибель — 80−90 процентов. Похожая ситуация на Алтае, в Оренбургской, Самарской областях и Адыгее», — констатировал он в Facebook.

По его словам, причиной массовой гибели пчел, предположительно, стала вирусная инфекция неизвестной этиологии.

«Говорить о результатах перезимовки можно только после весенней выставки ульев и облета пчел, после установления стабильных положительных среднесуточных температур. Традиционно это приходится на первую декаду мая», — прокомментировали в министерстве.

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