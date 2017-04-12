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12:09 (мск), источник: Афиша Daily

Москвичи обнаружили туалетные городки на месте снесенных ларьков

Москвичи обнаружили десятки биотуалетов, установленных рядами у нескольких станций метро.

На необычный феномен обратила внимание в своем фейсбуке дизайн-продюсер Мария Привалова. На месте бывшего Бауманского рынка она обнаружила 22 двойные кабинки.

Накануне биотуалеты также были установлены возле станций метро «Войковская» и «Динамо». «Как я теперь буду объяснять гостям дорогу? «22 толчка видите? Ну вот примерно тут я и живу», — написал медиаконсультант Дмитрий Михайлин.

Туалеты были установлены компанией-подрядчиком «Технологии комплексной эксплуатации» (ТКЭ), они будут перевезены на постоянное место до 15 апреля, следует из объявлений, которые были найдены на самих кабинках. Однако в разговоре с «Афишей Daily» диспетчер ТКЭ сообщил, что развоз биотуалетов по точкам может занять еще как минимум две недели, «потому что работы по транспортировке решено проводить в ночное время».

Новые туалеты будут оснащены модулями вайфая и смогут принимать в качестве оплаты купюры (номиналом 50 или 100 рублей) и монеты (номиналом 10 рублей).

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