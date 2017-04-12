Москвичи обнаружили туалетные городки на месте снесенных ларьков
Москвичи обнаружили десятки биотуалетов, установленных рядами у нескольких станций метро.
Москвичи обнаружили десятки биотуалетов, установленных рядами у нескольких станций метро.
На необычный феномен обратила внимание в своем фейсбуке
Накануне биотуалеты также были установлены возле станций метро «Войковская» и «Динамо». «Как я теперь буду объяснять гостям дорогу? «22 толчка видите? Ну вот примерно тут я и живу», — написал медиаконсультант Дмитрий Михайлин.
Туалеты были установлены
Новые туалеты будут оснащены модулями вайфая и смогут принимать в качестве оплаты купюры (номиналом 50 или 100 рублей) и монеты (номиналом 10 рублей).