В Дзержинском районе на шоссе Космонавтов построят храм

Еще пять лет назад приходской совет храма Иверской иконы Божией матери принял решение о возведении нового здания, т.к. помещение на Пушкина давно не вмещает всех желающих посетить службы. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благословил прихожан храма, его настоятеля и председателя приходского совета на строительство нового здания на шоссе Космонавтов, 48.



Место и проект будущего храма уже одобрил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. Новое здание храма спроектировано с учетом классических традиций византийской архитектуры. Сроки строительства пока не известны.



Добавим, что храм, построенный в честь Иверской иконы Божьей Матери, есть и в поселке Новые Ляды.