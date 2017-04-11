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16:02 (мск), источник: Новости Перми

В Дзержинском районе на шоссе Космонавтов построят храм

Для храма Иверской иконы Божией матери, который сейчас находится на ул. Пушкина, 104 в Перми, решено построить новое здание. Оно появится на шоссе Космонавтов, 48.

Еще пять лет назад приходской совет храма Иверской иконы Божией матери принял решение о возведении нового здания, т.к. помещение на Пушкина давно не вмещает всех желающих посетить службы. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благословил прихожан храма, его настоятеля и председателя приходского совета на строительство нового здания на шоссе Космонавтов, 48.

Место и проект будущего храма уже одобрил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин. Новое здание храма спроектировано с учетом классических традиций византийской архитектуры. Сроки строительства пока не известны.

Добавим, что храм, построенный в честь Иверской иконы Божьей Матери, есть и в поселке Новые Ляды.

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