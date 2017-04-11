На центральной площади Краснодара отпразднуют Светлое Христово Воскресение

Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. В предстоящее воскресенье православные христиане отметят один из главных религиозных праздников в мире — Светлую Пасху.



В ночь на 16 апреля во всех храмах России состоятся вечерние службы, а на следующий день верующие соберутся в кругу близких, чтобы отпраздновать Светлое Христово Воскресение. Жителям и гостям краевой столицы предлагают в этот день посетить Пушкинскую площадь, где с 12 часов дня начнутся различные мероприятия — от концерта Кубанского казачьего хора до выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.



Праздник завершится в 18:00, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.