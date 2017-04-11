В Воронеже уже в пятницу начнут курсировать дачные автобусы

С пятницы, 14 апреля, в Воронеже стартует сезон так называемых дачных маршрутов. Автобусы «ПАЗ» будут возить горожан, увлекающихся садоводством и огородничеством, к их участкам и огородам.

Как будут организованы маршруты:

№ 7с «ул. Перхоровича — Будённый (ост. “Тополя-2”)»;.

№ 53с «ул. Димитрова — Сомово»;.

№ 53сб «ул. Димитрова — СНТ «Большая семья»;.

№ 58с «ул. Перхоровича — Сады Дальние (ост. № 9)»;.

№ 59ас «з-д ГОО — Сады «Дружба»;.

№ 60с «ул. Средне-Московская — п. Рыбачий (ост. № 1)»;.

№ 76с «Сады Ближние — ж.д. вокзал «Воронеж-1»;.

№ 113сд «ж.д. вокзал “Воронеж-1” — Сады Дальние (ост. № 9)»;.

№ 122с «Отрожка — Будённый (ост. “Тополя-2”)».

«Работы проходят с учетом опыта прошлых лет и просьб горожан», — отметили в мэрии Воронежа.