В Воронеже уже в пятницу начнут курсировать дачные автобусы
Публикуем график их движения.
Публикуем график их движения.
С пятницы, 14 апреля, в Воронеже стартует сезон так называемых дачных маршрутов. Автобусы «ПАЗ» будут возить горожан, увлекающихся садоводством и огородничеством, к их участкам и огородам.
Как будут организованы маршруты:
№ 7с «ул. Перхоровича — Будённый (ост. “Тополя-2”)»;.
№ 53с «ул. Димитрова — Сомово»;.
№ 53сб «ул. Димитрова — СНТ «Большая семья»;.
№ 58с «ул. Перхоровича — Сады Дальние (ост. № 9)»;.
№ 59ас «з-д ГОО — Сады «Дружба»;.
№ 60с «ул.
№ 76с «Сады Ближние — ж.д. вокзал «Воронеж-1»;.
№ 113сд «ж.д. вокзал “Воронеж-1” — Сады Дальние (ост. № 9)»;.
№ 122с «Отрожка — Будённый (ост. “Тополя-2”)».
«Работы проходят с учетом опыта прошлых лет и просьб горожан», — отметили в мэрии Воронежа.