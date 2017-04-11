В Москве объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера, объявлено в Москве. Синоптики столичного Метеобюро предупреждают жителей столицы об усилении ветра.

«До 21:00 мск в Москве и в Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», — отмечается в сообщении.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам лучше сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.