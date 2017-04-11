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18:44 (мск), источник: ТАСС

В Москве объявлено штормовое предупреждение

До вечера в столице ожидается сильный ветер.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, которое будет действовать до вечера, объявлено в Москве. Синоптики столичного Метеобюро предупреждают жителей столицы об усилении ветра.

«До 21:00 мск в Москве и в Новой Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше», — отмечается в сообщении.

Синоптики рекомендуют автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам лучше сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

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