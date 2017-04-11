Ролик о челябинских страусах-предсказателях набирает популярность в сети

Ролик с репортажем о страусах из челябинского зоопарка, предсказывающих погоду на лето, набирает популярность в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Видео представляет собой запись прямого эфира областного телеканала, во время которого корреспондент рассказывает о деланном птицами прогнозе. Свои пророческие способности страусы демонстрировали при помощи четырёх воздушных шариков с изображением солнца, туч, ветра и пшеницы.

«К сожалению, пшеница улетела, и будет у нас урожай или не будет, узнаем позже. Вожак стаи взял всё в свои руки и, к сожалению, ткнул клювом тучку», — резюмировал журналист. Он также отметил, что другие животные-синоптики уже высказались о погоде: ежики наперекор страусам пообещали челябинцам тёплое лето.

Пользователи соцсети уже отметили, что ролик имеет все шансы стать вирусным.