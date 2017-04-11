Стартовала масштабная генеральная уборка Волгограда.

На весенний субботник, который прошел сегодня, 11 апреля, в Тракторозаводском районе Волгограда, вышли региональные парламентарии, члены Экологического совета при Волгоградской областной Думе, представители Управления Росприроднадзора, общественных и ветеранских организаций, студенты и жители города. Как отметила вице-спикер облДумы, председатель Экосовета Ирина Соловьева, уборка в Комсомольском парке — это лишь начало масштабной генеральной уборки Волгограда.

Участники природоохранной акции убрали мусор, листья и сухие ветки и вывезли более ста мешков мусора.

— Задачу привести в порядок все территории волгоградского региона перед местными властями поставил вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. Следующие объекты, где мы наведем чистоту, будет «Семейный парк» в Дзержинском районе и природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Крайне важно, чтобы к экологическим субботникам присоединились все жители нашей области. Только благодаря совместным усилиям наш край станет чище, уютнее и красивее, — уверена Ирина Соловьева.

Добавим, что в регионе разработан план по охране окружающей среды, в который входит более тысячи экологических мероприятий. В ближайшие два года на эти цели планируется направить около 23 миллиардов рублей. Также разрабатывается долгосрочная программа по снижению негативного влияния на окружающую среду.