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16:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Спецоперацию «Труба» проведет ГИБДД в Нижегородской области

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей в Кстове.

Спецоперацию «Труба» проведут сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области, сообщает ГУ МВД по региону.

Инспекторы ДПС в Кстове будут выявлять водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Мероприятие состоится 17 апреля.

Сотрудники ГИБДД методом сплошных проверок будут останавливать проезжающие автомобили и проверять водителей. Нарушителей ждет штраф и лишение прав.

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