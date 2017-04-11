Спецоперацию «Труба» проведет ГИБДД в Нижегородской области
Инспекторы будут выявлять пьяных водителей в Кстове.
Инспекторы будут выявлять пьяных водителей в Кстове.
Спецоперацию «Труба» проведут сотрудники Госавтоинспекции в Нижегородской области, сообщает ГУ МВД по региону.
Инспекторы ДПС в Кстове будут выявлять водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Мероприятие состоится 17 апреля.
Сотрудники ГИБДД методом сплошных проверок будут останавливать проезжающие автомобили и проверять водителей. Нарушителей ждет штраф и лишение прав.