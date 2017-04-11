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16:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула в Ираке

Единственные выжившие животные в зоопарке Мосула спасены из охваченного войной иракского города.

Лев Симба и медведица Лула были обнаружены в частном зоопарке в феврале. Брошенные животные, покрытые грязью и экскрементами продолжали жить в клетках.

Международная благотворительная организация «Четыре лапы» пришла им на помощь, и в понедельник они были доставлены в Иорданию.

Когда Лулу обнаружили в зоопарке в феврале, у нее была пневмония | Источник: AFP 2017

Почти шесть месяцев ожесточенных боев за Мосул между иракской армией и боевиками ИГ привели к большому количеству жертв среди мирного населения и вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома.

У благотворительной организации ушло несколько недель, чтобы получить необходимые разрешения у иракских властей | Источник: AFP 2017

Зоопарк был практически полностью разрушен во время боев за восточную половину города ранее в этом году, и большинство животных — включая львицу, обезьян и кроликов — были убиты или умерли от города.

Источник: AFP 2017

Ветеринар Амир Халил, который возглавлял миссию по спасению диких зверей, заявил, что Симба и Лула страдали от множества болезней связанных с недоеданием и недостаточным уходом, когда он впервые увидел их в феврале.

Через несколько недель первая попытка вывезти животных не увенчалась успехом — грузовик со зверями был остановлен на контрольно-пропускном пункте.

Источник: AFP 2017

Грузовик ждал девять дней, пока не были получены дополнительные разрешения. За это время у Симбы начались проблемы с легкими.

Халил пообещал, что теперь у животных начнется новая жизнь.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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