Брошенные лев и медведь спасены из зоопарка Мосула в Ираке

Лев Симба и медведица Лула были обнаружены в частном зоопарке в феврале. Брошенные животные, покрытые грязью и экскрементами продолжали жить в клетках. Международная благотворительная организация «Четыре лапы» пришла им на помощь, и в понедельник они были доставлены в Иорданию.

Когда Лулу обнаружили в зоопарке в феврале, у нее была пневмония | Источник: AFP 2017

Почти шесть месяцев ожесточенных боев за Мосул между иракской армией и боевиками ИГ привели к большому количеству жертв среди мирного населения и вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома.

У благотворительной организации ушло несколько недель, чтобы получить необходимые разрешения у иракских властей | Источник: AFP 2017

Зоопарк был практически полностью разрушен во время боев за восточную половину города ранее в этом году, и большинство животных — включая львицу, обезьян и кроликов — были убиты или умерли от города.

Источник: AFP 2017

Ветеринар Амир Халил, который возглавлял миссию по спасению диких зверей, заявил, что Симба и Лула страдали от множества болезней связанных с недоеданием и недостаточным уходом, когда он впервые увидел их в феврале. Через несколько недель первая попытка вывезти животных не увенчалась успехом — грузовик со зверями был остановлен на контрольно-пропускном пункте.

Источник: AFP 2017

Грузовик ждал девять дней, пока не были получены дополнительные разрешения. За это время у Симбы начались проблемы с легкими. Халил пообещал, что теперь у животных начнется новая жизнь.