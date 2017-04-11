Днем 12 апреля в Казани потеплеет до +14 градусов
В дневные и вечерние часы синоптики прогнозируют небольшой дождь.
В дневные и вечерние часы синоптики прогнозируют небольшой дождь.
(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В Татарстане и его столице сохраняется довольно теплая погода с переменной облачностью. Ветер в ближайшие дни прогнозируется
Предстоящей ночью температура в Казани составит 3−5 градусов выше нуля. Без осадков. Днем 12 апреля столбики термометров поднимутся до +12−14 градусов. Днем и вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В целом по Татарстану в четверг, 13 апреля, погода также ожидается с переменной облачностью. Ночью в большинстве Ветер западный,