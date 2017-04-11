Днем 12 апреля в Казани потеплеет до +14 градусов

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В Татарстане и его столице сохраняется довольно теплая погода с переменной облачностью. Ветер в ближайшие дни прогнозируется юго-западный, умеренный.

Предстоящей ночью температура в Казани составит 3−5 градусов выше нуля. Без осадков. Днем 12 апреля столбики термометров поднимутся до +12−14 градусов. Днем и вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.