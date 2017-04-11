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16:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Днем 12 апреля в Казани потеплеет до +14 градусов

В дневные и вечерние часы синоптики прогнозируют небольшой дождь.

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В Татарстане и его столице сохраняется довольно теплая погода с переменной облачностью. Ветер в ближайшие дни прогнозируется юго-западный, умеренный.

Предстоящей ночью температура в Казани составит 3−5 градусов выше нуля. Без осадков. Днем 12 апреля столбики термометров поднимутся до +12−14 градусов. Днем и вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В целом по Татарстану в четверг, 13 апреля, погода также ожидается с переменной облачностью. Ночью в большинстве Ветер западный, юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 1−6; максимальная температура воздуха днем — 6−11 градусов тепла.

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