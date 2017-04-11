Движение маршруток Нижний Новгород — Дзержинск будет изменено

Движение двух межмуниципальных автобусов Нижний Новгород — Дзержинск будет временно изменено, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Изменения произойдут с 17 апреля по 1 сентября в связи с реконструкцией проспекта Молодежный. Так, маршрут № 202 «Дзержинск — Нижний Новгород (ст. м. Автозаводская)» будет следовать в прямом направлении с остановками в Дзержинске: пл. Привокзальная, пл. Октябрьская, пл. Синявского, ул. Урицкого, пр. Циолковского, пр. Ленина, Автозаводское шоссе; автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Горбатовка от а/д Обход г. Н. Новгород»; в поселке Горбатовка: ул. Восточная, автомобильная дорога «М-7 “Волга” обход г. Н. Новгород (1 очередь)»; автомобильная дорога «Нагулино — Гнилицы».

В Нижнем Новгороде: ул. Рельсовая, ул. Ореховская, ул. Аркадия Гайдара, Южное шоссе, ул. Веденяпина, пр. Ленина. В обратном направлении — в Нижнем Новгороде: пр. Ленина, ул. Веденяпина, Южное шоссе, ул. Аркадия Гайдара, ул. Ореховская, ул. Рельсовая; автомобильная дорога «Нагулино — Гнилицы»; автомобильная дорога «М-7 “Волга” обход г. Н. Новгород (1 очередь)»; Нижний Новгород: ул. Береговая, ул. Героя Советского Союза Бахтина, ул. Заслонова; автомобильная дорога на пос. Новое Доскино от ж/д переезда «Петряевка» до ж/д пос. Новое Доскино; в поселке Горбатовка: ул. Восточная; автомобильная дорога «Подъезд к п. Доскино от а/д Обход г. Н. Новгорода»; в Дзержинске: Автозаводское шоссе, пр. Ленина, пр. Циолковского, ул. Урицкого, пл. Синявского, пл. Октябрьская, пл. Привокзальная.