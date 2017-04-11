В Волгограде на Аллее России установят знак «Сталинградский тополь»

Знак «Сталинградский тополь» установят в Волгограде на Аллее России у подножия Мамаева кургана.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, прототипом знака стал живой Сталинградский тополь, который можно найти на площади Павших Борцов рядом с Вечным огнем. Ствол искусственного дерева будет выполнен в форме рук, а листья — в виде ладоней. Символ по задумке автора проекта связан с патриотизмом и экологией.

Напомним, что в настоящее время в Волгограде идет создание к 9 мая Аллеи России, которая повторит очертания Волги. Вдоль нее будут высажены рябины, березы и серебристые клены. Последних будет 85 штук, что соответствует числу регионов в России. Стоимость работ составит около 30 миллионов рублей.