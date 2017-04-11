Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Я отложила бутерброд и составила график питания»Истории участниц конкурса «Мисс Россия 2017»
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на Аллее России установят знак «Сталинградский тополь»

Прототипом знака стал природный памятник.

Знак «Сталинградский тополь» установят в Волгограде на Аллее России у подножия Мамаева кургана.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, прототипом знака стал живой Сталинградский тополь, который можно найти на площади Павших Борцов рядом с Вечным огнем. Ствол искусственного дерева будет выполнен в форме рук, а листья — в виде ладоней. Символ по задумке автора проекта связан с патриотизмом и экологией.

Напомним, что в настоящее время в Волгограде идет создание к 9 мая Аллеи России, которая повторит очертания Волги. Вдоль нее будут высажены рябины, березы и серебристые клены. Последних будет 85 штук, что соответствует числу регионов в России. Стоимость работ составит около 30 миллионов рублей.

Напомним, что Аллея России — это всероссийская эколого-патриотическая акция, организованная Минприроды РФ в 2014 году. Парковые зоны этого проекта уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Старополье разработали полезные чипсы
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции стрелять в толпе
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь