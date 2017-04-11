Многодетная семья живет в одиночестве посреди степи

Табылды и Акбобек Утебаевы не имеют постоянной работы. Выжить помогают временные заработки и пособие дочки-инвалида.

«Я пасу скот, убираю сено, могу ремонтировать автомашины, стараюсь зарабатывать. Кроме моего заработка есть пособие за многодетность и пособие дочки-инвалида, и жена без дела не сидит. Денег мы ни у кого не просим. А вот переселиться в Жанбай — не отказались бы», — говорит Табылды.

«У нас нет газа, все лето мы собираем дрова на зиму. Воду пьем из канала. Есть электричество, и на том спасибо», — вступает в разговор Акбобек.

Есть еще одна проблема — дорога до Жанбая. До поселка Утебаевы идут по пешеходному мосту. А когда канал наполняется водой, по мосту невозможно перебираться, и тогда дети просто не ходят в школу.

Табылды несколько раз обращался в акимат села с просьбой, чтобы их переселили в село, но пока все остается на уровне обещаний.

«Нам не выгодно подводить туда газ и водопровод, поэтому, рассматриваем дополнительные источники финансирования для переселения семьи Утебаевых», — сообщил аким Жанбайского сельского округа Дидар Есмуханов.