В паспортном центре «Документ» обещают с начала недели возобновить выдачу паспортов

Полищук добавил, что предприятие на следующей неделе рассчитывает возобновить работу сервисов во всех крупных городах страны.

«Мы надеемся, что до конца этой недели четыре паспортных сервиса в Киеве возобновят свою работу. В крайнем случае, это произойдет в начале следующей недели», — сказал он.

Об этом 11 апреля сказал агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

Также пресс-секретарь рассказал, что ГП «Документ» из-за проблем, возникших в телекоммуникационной компании, предоставляющей защищенные каналы связи, будет вынуждено искать другого партнера.

«Очевидно, будем искать другую компанию по защищенным каналам связи», — сказал пресс-секретарь.

Полищук подчеркнул, что украинцы в случае необходимости могут получить оформленные в ГП документы через миграционную службу.

Напомним, 6 апреля государственное предприятие «Документ» сообщило о временной приостановке работы всех своих центров «Паспортный сервис», где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт, но Государственная миграционная служба продолжает выдавать паспорта.

Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате «следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи».