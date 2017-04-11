В паспортном центре «Документ» обещают с начала недели возобновить выдачу паспортов
В Государственном предприятии «Документ» рассчитывают на возобновление работы паспортных сервисов в Киеве до конца текущей — начала следующей недели.
В Государственном предприятии «Документ» рассчитывают на возобновление работы паспортных сервисов в Киеве до конца текущей — начала следующей недели.
Об этом 11 апреля сказал агентству «Интерфакс-Украина»
«Мы надеемся, что до конца этой недели четыре паспортных сервиса в Киеве возобновят свою работу. В крайнем случае, это произойдет в начале следующей недели», — сказал он.
Полищук добавил, что предприятие на следующей неделе рассчитывает возобновить работу сервисов во всех крупных городах страны.
Также
«Очевидно, будем искать другую компанию по защищенным каналам связи», — сказал
Полищук подчеркнул, что украинцы в случае необходимости могут получить оформленные в ГП документы через миграционную службу.
Напомним, 6 апреля государственное предприятие «Документ» сообщило о временной приостановке работы всех своих центров «Паспортный сервис», где осуществляется оформление заграничных паспортов и
Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате «следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи».
По информации