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16:50 (мск), источник: Ipress.ua

В паспортном центре «Документ» обещают с начала недели возобновить выдачу паспортов

В Государственном предприятии «Документ» рассчитывают на возобновление работы паспортных сервисов в Киеве до конца текущей — начала следующей недели.

Источник: Ipress.ua

Об этом 11 апреля сказал агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь ГП «Документ» Владимир Полищук.

«Мы надеемся, что до конца этой недели четыре паспортных сервиса в Киеве возобновят свою работу. В крайнем случае, это произойдет в начале следующей недели», — сказал он.

Полищук добавил, что предприятие на следующей неделе рассчитывает возобновить работу сервисов во всех крупных городах страны.

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Также пресс-секретарь рассказал, что ГП «Документ» из-за проблем, возникших в телекоммуникационной компании, предоставляющей защищенные каналы связи, будет вынуждено искать другого партнера.

«Очевидно, будем искать другую компанию по защищенным каналам связи», — сказал пресс-секретарь.

Полищук подчеркнул, что украинцы в случае необходимости могут получить оформленные в ГП документы через миграционную службу.

Напомним, 6 апреля государственное предприятие «Документ» сообщило о временной приостановке работы всех своих центров «Паспортный сервис», где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт, но Государственная миграционная служба продолжает выдавать паспорта.

Государственная миграционная служба Украины сообщала, что такая ситуация сложилась в результате «следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи».

По информации пресс-центра, главным следственным управлением Службы безопасности проводится досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.5 ст. 191 ч.1 ст. 328 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. В его рамках установлено, что в 2014—2015 годах специализированное госпредприятие выполняло работы по созданию, построению и настройке защищенной телекоммуникационной сети для ГМС. По информации спецслужбы, во время выполнения контракта в результате предварительного сговора с отдельными должностными лицами ГМС и Госслужбы специальной связи часть денег была присвоена.

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