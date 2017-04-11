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18:59 (мск), источник: Publika.md

Евтушенко похоронили рядом с Пастернаком

Евгений Евтушенко похоронен в писательском поселке Переделкино. Как и завещал поэт, его предали земле рядом с могилой Бориса Пастернака.

Источник: Publika.md

Последняя прощальная церемония прошла в присутствии только родных и близких поэта. Доступ для публики в эти последние минуты перед погребением был закрыт.

Отдать дань памяти Евтушенко, скончавшемуся 1 апреля в США, любители его творчества могли чуть ранее в Центральном доме литераторов. Здесь с поэтом простились сотни людей, передает ТАСС.

Евгений Евтушенко скончался в больнице американского города Талса (штат Оклахома) на 85-м году жизни. Здесь с 12 марта он проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Родился поэт родился в 1932 году. Его отец — Александра Гангнус, был геологом и поэтом-любителем. Первое стихотворение Евтушенко было опубликовано в газете «Советский спорт». Первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира, передает vesti.ru.

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