В трех районах Казани в течение месяца будет ограничено движение по ряду улиц

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В трех районах Казани — Кировском, Московском и Ново-Савиновском — в течение месяца будет ограничено движение по ряду улиц.

С 11 апреля по 10 мая в Казани будут поэтапно частично закрыты проезжие части: ул. Декабристов (на участке от ул. Вахитова до ул. Воровского), проспекта Ибрагимова (на участке от ул. Чистопольская до ул. Воровского), ул. Восстания (на участке от ул. Декабристов до ул. Короленко).

Также движение будет ограничено по улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, проспекту Ямашева (до ул. Короленко), по Горьковскому шоссе (на участке от СК «Олимпиец» до озера Лебяжье).

Закрытия связаны с работами по ремонту проезжей части. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщает Комитет внешнего благоустройства.