Госкомнац Крыма направил гуманитарную помощь жителям Донбасса

Об этом сообщает пресс-служба Госкомнаца.

Как уточнили в ведомстве, гуманитарная помощь, состоящая из теплых вещей, тетрадей, книг и множества канцелярских товаров для учащихся школ, направлена в пгт Александровка Александровского района.

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«В настоящее время Донбасс — это одна из самых горячих точек, где погибает большое количество мирных жителей, среди которых есть и дети. Поэтому наша основная задача заключается в том, чтобы оказать максимальную поддержку и обеспечить доставку адресной гуманитарной помощи. Уверен, что данная инициатива для пострадавших Донбасса будет поддерживаться и далее. Крыму не безразлична судьба людей — жертв военных действий, которые до сих пор остаются “заложниками” непрекращающихся военных конфликтов и террористических актов», — заявил глава Госкомнаца Заур Смирнов.