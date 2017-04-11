Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
СМИ узнали, как ушел из «Роснефти» организатор ареста Улюкаева
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16:56 (мск), источник: РИА Крым

Госкомнац Крыма направил гуманитарную помощь жителям Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, отдел по вопросам казачества и кадеты казачьих классов собрали и направили на территорию Донецкой народной республики гуманитарную помощь.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Госкомнаца.

Как уточнили в ведомстве, гуманитарная помощь, состоящая из теплых вещей, тетрадей, книг и множества канцелярских товаров для учащихся школ, направлена в пгт Александровка Александровского района.

Крымчане передали ветеранам в ДНР пять тысяч продуктовых наборов >>.

«В настоящее время Донбасс — это одна из самых горячих точек, где погибает большое количество мирных жителей, среди которых есть и дети. Поэтому наша основная задача заключается в том, чтобы оказать максимальную поддержку и обеспечить доставку адресной гуманитарной помощи. Уверен, что данная инициатива для пострадавших Донбасса будет поддерживаться и далее. Крыму не безразлична судьба людей — жертв военных действий, которые до сих пор остаются “заложниками” непрекращающихся военных конфликтов и террористических актов», — заявил глава Госкомнаца Заур Смирнов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Двое российских военных погибли в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции стрелять в толпе
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь