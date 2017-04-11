В Краснодаре появится новое городское кладбище

«На главном городском кладбище — Славянском — заканчивается территория», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Первые захоронения на кладбище запланированы в июне 2017 года.

Территория кладбища будет полностью освещена. Сейчас уже установлены опоры освещения на первых предназначенных для захоронения участках. По оценкам специалистов, первая очередь кладбища площадью около 12 га рассчитана на 5−7 лет захоронений. Общая же территория Нового кладбища составляет около 300 га.