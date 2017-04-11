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16:55 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре появится новое городское кладбище

В хуторе Новый города Краснодара откроется новое кладбище взамен Славянскому.

«На главном городском кладбище — Славянском — заканчивается территория», — рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Первые захоронения на кладбище запланированы в июне 2017 года.

Территория кладбища будет полностью освещена. Сейчас уже установлены опоры освещения на первых предназначенных для захоронения участках. По оценкам специалистов, первая очередь кладбища площадью около 12 га рассчитана на 5−7 лет захоронений. Общая же территория Нового кладбища составляет около 300 га.

«Подъезд транспорта — как личного, так и общественного — будет осуществляться по уже существующей дороге через хутор Копанской. В перспективе планируется выполнить реконструкцию в настоящее время закрытой дороги, связывающей территорию кладбища с улицей Красных Партизан», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

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