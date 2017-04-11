В июне в Краснодаре собираются открыть новое кладбище

«Так как на главном городском кладбище — Славянском — заканчивается территория, необходимо уже в ближайшее время открывать новое кладбище, — цитирует мэра Краснодара Евгения Первышова пресс-служба мэрии. — Оно станет для Краснодара основным городским. Объект практически готов, осталось завершить работы по благоустройству. Планируем, что в мае состоится процедура его сдачи в эксплуатацию, и в июне на кладбище Новом начнутся первые захоронения».

Новый городской погост откроется вблизи хутора Нового на бывших землях учхоза «Кубань». Работы на нем начались в марте 2015 г., их ведет ООО «Экспо-Строй». Завершено строительство административных зданий, завершается внутренняя отделка, идет благоустройство прилегающей территории. По периметру первых участков установлены стационарные теневые навесы — площадки прощания с усопшими.

Известно, что территория кладбища будет полностью освещена, установлены опоры освещения на первых предназначенных для захоронения участках.

Первая очередь кладбища площадью около 12 га рассчитана на 5−7 лет захоронений. Общая территория Нового кладбища составляет порядка 300 га.

На Новом кладбище будет запрещена установка оград, навесов и столов. Определена предельная — полтора метра — высота надгробий. На территории предусмотрена организация так называемых «семейных захоронений», площадь которых, в соответствии с правилами, может составлять до 25 кв. м. Также предусмотрены участки для почетных захоронений, места для захоронений представителей различных конфессий.

По оценкам специалистов, объект будет рассчитан на 70−80 лет работы. После его сдачи в эксплуатацию содержанием и обслуживанием займется МУП Ритуальных услуг города Краснодара.

В настоящее время на территории Краснодара расположены 17 кладбищ, включая находящиеся в пригородных населенных пунктах, шесть из них — действующие.