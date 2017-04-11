Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
"Скучно, девочки": Путин дает ответ на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
17:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Проект «Говорящая книга: читает молодежь» стартует в Воронеже 22 апреля

Летом в Центральном парке пройдут публичные чтения.

Презентация проекта «Говорящая книга: читает молодежь» начнется на третьем этаже главного корпуса Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени Никитина (площадь Ленина, 2) в 17:00 субботы 22 апреля. Цель проекта — «научить воронежцев активно слушать, “читать-думать”, “читать-чувствовать”». Акции проекта пройдут в Воронеже с апреля по сентябрь 2017 года. Среди них — публичные громкие чтения.

В день презентации проекта в библиотеке имени Никитина откроется «Литературный уют-холл». В программе чтение рассказов Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и стихов Александра Вертинского, обсуждение прочитанного. Гости услышат истории написания произведений и интересные биографические факты о писателях.

Публичные чтения книг для детей и взрослых «Солнце на страницах» пройдут в Воронежском центральном парке с июня по август 2017 года. Воронежцы поучаствуют в конкурсах «Читающая мама» и «Мой любимый сказочный герой». В сентябре объявят конкурс «Лучший книгочей города», в котором смогут поучаствовать все желающие вне зависимости от способностей и уровня подготовки. Даты проведения громких чтений и условия конкурса опубликуют на сайте библиотеки имени Никитина и на странице «Литературного уют-холла» в соцсети «ВКонтакте». Организатор — справочно-библиографический отдел библиотеки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Улица 60-й Армии
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции стрелять в толпе
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь