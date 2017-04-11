Проект «Говорящая книга: читает молодежь» стартует в Воронеже 22 апреля
Летом в Центральном парке пройдут публичные чтения.
Летом в Центральном парке пройдут публичные чтения.
Презентация проекта «Говорящая книга: читает молодежь» начнется на третьем этаже главного корпуса Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени Никитина (площадь Ленина, 2) в 17:00 субботы 22 апреля. Цель проекта — «научить воронежцев активно слушать, “читать-думать”, “читать-чувствовать”». Акции проекта пройдут в Воронеже с апреля по сентябрь 2017 года. Среди них — публичные громкие чтения.
В день презентации проекта в библиотеке имени Никитина откроется «Литературный уют-холл». В программе чтение рассказов Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и стихов Александра Вертинского, обсуждение прочитанного. Гости услышат истории написания произведений и интересные биографические факты о писателях.
Публичные чтения книг для детей и взрослых «Солнце на страницах» пройдут в Воронежском центральном парке с июня по август 2017 года. Воронежцы поучаствуют в конкурсах «Читающая мама» и «Мой любимый сказочный герой». В сентябре объявят конкурс «Лучший книгочей города», в котором смогут поучаствовать все желающие вне зависимости от способностей и уровня подготовки. Даты проведения громких чтений и условия конкурса опубликуют на сайте библиотеки имени Никитина и на странице «Литературного уют-холла» в соцсети «ВКонтакте». Организатор —