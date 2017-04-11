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17:10 (мск), источник: 365info.kz

В Алматинской области разыскали пропавшего год назад мужчину

С лета прошлого года числился пропавшим без вести 70-летний житель станции Шамалган. И вот он нашелся.

Источник: 365info.kz

Родные пытались найти дедушку самостоятельно, и в полицию обратились не сразу. Розыскные мероприятия начались лишь с середины марта 2017 года. Пенсионер 1947 года рождения и раньше нередко уходил из дома. Полицейские проверили больницы, дома престарелых, приюты, вокзалы, реабилитационные центры и фермерские хозяйства.

Нашли дедушку в одном из отдаленных хозяйств Илийского района. Он там добровольно работал пастухом. Аксакала убедили вернуться домой, он уже встретился с родными.

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