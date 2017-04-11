В Алматинской области разыскали пропавшего год назад мужчину

Родные пытались найти дедушку самостоятельно, и в полицию обратились не сразу. Розыскные мероприятия начались лишь с середины марта 2017 года. Пенсионер 1947 года рождения и раньше нередко уходил из дома. Полицейские проверили больницы, дома престарелых, приюты, вокзалы, реабилитационные центры и фермерские хозяйства.



Нашли дедушку в одном из отдаленных хозяйств Илийского района. Он там добровольно работал пастухом. Аксакала убедили вернуться домой, он уже встретился с родными.