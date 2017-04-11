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17:32 (мск), источник: БЕЛТА

Экипаж ГАИ с погоней и стрельбой останавливал водителя-лихача в Житковичском районе

11 апреля, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Экипаж ГАИ с погоней и стрельбой останавливал водителя-лихача в Житковичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел ночью 8 апреля в агрогородке Кольно Житковичского района. Внимание экипажа ГАИ привлек автомобиль «БМВ» на российских номерах. На сигнал остановиться водитель не отреагировал. Наоборот, увидев служебный автомобиль, резко увеличил скорость и стал двигаться в направлении КСУП «Коленское».

Сотрудники ГАИ предупредили лихача, что в случае неповиновения будут вынуждены применить табельное оружие. Однако водитель проигнорировал сообщение, развернулся и поехал в направлении местного центра культуры и досуга, где в это время проходила дискотека. Зная о том, что возле центра дежурят несколько экипажей милиции, инспекторы ГАИ попросили их о помощи. Милиционеры перекрыли дорогу служебными автомобилями и произвели несколько выстрелов из табельного оружия в воздух. Водителя иномарки это не испугало, и он попытался на небольшой скорости сбить правоохранителя, которому в последнюю минуту удалось увернуться. Тогда сотрудник ГАИ выстрелом пробил левое переднее колесо «БМВ». Для задержания водителя пришлось также разбить стекло водительской двери, чтобы открыть ее изнутри.

Задержанным оказался 20-летний житель Житковичей, который за два года привлекался за нарушение ПДД 43 раза и лишался права управления транспортным средством за превышение скоростного режима.

В отношении молодого человека составлено пять протоколов и возбуждено уголовное дело по ст.364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников ОВД). В данный момент он заключен под стражу. Автомобиль принадлежит другу гонщика — гражданину России. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.

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