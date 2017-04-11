Воронежцы жалуются на открытый люк у Памятника Славы
Воронежские автомобилисты жалуются на открытый люк, который они заметили на Московском проспекте рядом с остановкой Памятник Славы.
Воронежские автомобилисты жалуются на открытый люк, который они заметили на Московском проспекте рядом с остановкой Памятник Славы.
Фотографии люка были опубликованы сегодня в популярной группе Типичный Воронеж в социальной сети ВКонтакте и вызвали активное обсуждение пользователей. Большинство авторов комментариев возмущены тем фактом, что открытый люк находится на проезжей части и представляет угрозу автомобилям и их водителям. При этом он даже ничем не огорожен. Одна из девушек отметила, что она едва успела объехать люк, другие удивлены тем, что до сих пор никто не позвонил в службу спасения и не сообщил об этом факте.
Напомним, в середине января
Сообщить об открытом люке можно по телефону горячей линии 206−77−06.