Воронежцы жалуются на открытый люк у Памятника Славы

Фотографии люка были опубликованы сегодня в популярной группе Типичный Воронеж в социальной сети ВКонтакте и вызвали активное обсуждение пользователей. Большинство авторов комментариев возмущены тем фактом, что открытый люк находится на проезжей части и представляет угрозу автомобилям и их водителям. При этом он даже ничем не огорожен. Одна из девушек отметила, что она едва успела объехать люк, другие удивлены тем, что до сих пор никто не позвонил в службу спасения и не сообщил об этом факте.

Напомним, в середине января пресс-служба воронежского водоканала через СМИ обратилась к жителям города с просьбой не воровать крышки люков. В компании отмечали, что случаи такого воровства участились после новогодних праздников.

Сообщить об открытом люке можно по телефону горячей линии 206−77−06.