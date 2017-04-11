Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
WhatsApp помог студенту-медику принять роды в поезде
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
17:45 (мск), источник: 36on.ru

Стало известно, какие улицы Воронежа будут ремонтировать в ночь на 12 апреля

В городской администрации рассказали, где сегодня ночью и завтра днем будут отремонтированы дороги. В опубликованном на сайте мэрии списке оказались 11 улиц.

Так в ночь с 11 на 12 апреля на проспекте Патриотов дорожники поднимут горловины колодцев. На улице 25 Января подготовят основания под новое покрытие после снятия старого асфальта.

На улице Грамши в районе транспортной развязки в районе ВоГРЭС будет проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. На улице Димитрова — на участке от торгового центра «Твой дом» до дома № 118 — появится новое дорожное полотно. На улице Остужева — от путепровода через железную дорогу до пересечения с улицей Минской — устроят асфальтобетонное покрытие.

На улице Пеше-Стрелецкой — от дома № 101 до дома № 116 — пройдет фрезерование полотна и поднятие горловин колодцев. На улице Чапаева дорогу подготовят под выравнивающий слой из асфальтобетона. На проезде от улицы Остужева к микрорайону «Боровое» — от Остужева до автодороги М-4 «Дон» — положат новый асфальт.

Кроме того, в дневное время 12 апреля фрезерование асфальтобетонного покрытия пройдет на улице Федора Тютчева и на переулке Ангелиной.

— Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий. Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ, — сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, какие улицы Воронежа будут ремонтировать в ночь на 12 апреля
Путин заявил о подготовке провокаций с химоружием в Сирии
Тиллерсон предложил России выбирать между США и Асадом
Трамп ратифицировал протокол по вступлению Черногории в НАТО
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции стрелять в толпе
Васильева предложила в восемь раз сократить число аспирантов
Семеро легкоатлетов из РФ будут выступать под нейтральным флагом
Россияне предпочитают самолечение при простуде и головной боли
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь