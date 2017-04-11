Стало известно, какие улицы Воронежа будут ремонтировать в ночь на 12 апреля

Так в ночь с 11 на 12 апреля на проспекте Патриотов дорожники поднимут горловины колодцев. На улице 25 Января подготовят основания под новое покрытие после снятия старого асфальта.

На улице Грамши в районе транспортной развязки в районе ВоГРЭС будет проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. На улице Димитрова — на участке от торгового центра «Твой дом» до дома № 118 — появится новое дорожное полотно. На улице Остужева — от путепровода через железную дорогу до пересечения с улицей Минской — устроят асфальтобетонное покрытие.

На улице Пеше-Стрелецкой — от дома № 101 до дома № 116 — пройдет фрезерование полотна и поднятие горловин колодцев. На улице Чапаева дорогу подготовят под выравнивающий слой из асфальтобетона. На проезде от улицы Остужева к микрорайону «Боровое» — от Остужева до автодороги М-4 «Дон» — положат новый асфальт.

Кроме того, в дневное время 12 апреля фрезерование асфальтобетонного покрытия пройдет на улице Федора Тютчева и на переулке Ангелиной.