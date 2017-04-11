Стало известно, какие улицы Воронежа будут ремонтировать в ночь на 12 апреля
В городской администрации рассказали, где сегодня ночью и завтра днем будут отремонтированы дороги. В опубликованном на сайте мэрии списке оказались 11 улиц.
В городской администрации рассказали, где сегодня ночью и завтра днем будут отремонтированы дороги. В опубликованном на сайте мэрии списке оказались 11 улиц.
Так в ночь с 11 на 12 апреля на проспекте Патриотов дорожники поднимут горловины колодцев. На улице 25 Января подготовят основания под новое покрытие после снятия старого асфальта.
На улице Грамши в районе транспортной развязки в районе ВоГРЭС будет проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. На улице Димитрова — на участке от торгового центра «Твой дом» до дома № 118 — появится новое дорожное полотно. На улице Остужева — от путепровода через железную дорогу до пересечения с улицей Минской — устроят асфальтобетонное покрытие.
На улице
Кроме того, в дневное время 12 апреля фрезерование асфальтобетонного покрытия пройдет на улице Федора Тютчева и на переулке Ангелиной.
— Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий. Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ, — сообщили в