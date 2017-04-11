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18:41 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На территории парков Кировского и Московского районов Казани пройдут субботники

Участников уборки ждут развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы, подарки и сюрпризы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В апреле и мае продолжатся субботники на территории парков и скверов Кировского и Московского районов Казани. Так, 15 апреля в порядок приведут территории парков им. Урицкого и им. Петрова, а также парк «Сосновая роща».

Всех участников уборки ждут активная зарядка от лучших тренеров по фитнесу, развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы, много подарков и сюрпризов. Для юных жителей районов проведут мастер-классы по изготовлению скворечников.

Традиционно к уборке присоединятся работники Казанского порохового завода, ПАО «Казаньоргсинтез», Казанского мотостроительного производственного объединения и ПО «Зарница». Также в мероприятии примут участие школьники и студенты. К уборке парков присоединятся депутаты Госсовета РТ и Казанской городской Думы.

22 апреля состоится очистка территории Адмиралтейского сада, а 29 апреля в парке «Сосновая роща» будет заложена первая в Казани «Аллея депутатов». 13 мая запланирована уборка Изумрудного озера (поселок Юдино), пляжа «Нижнее Заречье», озер Глубокое, Лебяжье и водного объекта по улице Серова, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

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На территории парков Кировского и Московского районов Казани пройдут субботники
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