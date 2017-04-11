На территории парков Кировского и Московского районов Казани пройдут субботники
Участников уборки ждут развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы, подарки и сюрпризы.
Участников уборки ждут развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы, подарки и сюрпризы.
(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В апреле и мае продолжатся субботники на территории парков и скверов Кировского и Московского районов Казани. Так, 15 апреля в порядок приведут территории парков им. Урицкого и им. Петрова, а также парк «Сосновая роща».
Всех участников уборки ждут активная зарядка от лучших тренеров по фитнесу, развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы, много подарков и сюрпризов. Для юных жителей районов проведут
Традиционно к уборке присоединятся работники Казанского порохового завода, ПАО «Казаньоргсинтез», Казанского мотостроительного производственного объединения и ПО «Зарница». Также в мероприятии примут участие школьники и студенты. К уборке парков присоединятся депутаты Госсовета РТ и Казанской городской Думы.
22 апреля состоится очистка территории Адмиралтейского сада, а 29 апреля в парке «Сосновая роща» будет заложена первая в Казани «Аллея депутатов». 13 мая запланирована уборка Изумрудного озера (поселок Юдино), пляжа «Нижнее Заречье», озер Глубокое, Лебяжье и водного объекта по улице Серова, сообщает