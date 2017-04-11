На территории парков Кировского и Московского районов Казани пройдут субботники

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля). В апреле и мае продолжатся субботники на территории парков и скверов Кировского и Московского районов Казани. Так, 15 апреля в порядок приведут территории парков им. Урицкого и им. Петрова, а также парк «Сосновая роща».

Всех участников уборки ждут активная зарядка от лучших тренеров по фитнесу, развлекательная интерактивная программа с чаепитием, конкурсы, много подарков и сюрпризов. Для юных жителей районов проведут мастер-классы по изготовлению скворечников.

Традиционно к уборке присоединятся работники Казанского порохового завода, ПАО «Казаньоргсинтез», Казанского мотостроительного производственного объединения и ПО «Зарница». Также в мероприятии примут участие школьники и студенты. К уборке парков присоединятся депутаты Госсовета РТ и Казанской городской Думы.