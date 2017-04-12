Расписание электрички из Нижнедевицка в Воронеж сохранят по просьбе жителей

Пригородный поезд № 6306 «Нижнедевицк — Воронеж-Курский» по просьбам жителей в рабочие дни вновь будет прибывать в Воронеж в 8:19, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье» во вторник, 11 апреля. Расписание электрички изменили из-за ремонта путепровода на улице 9 Января с 3 апреля. Чтобы пассажиры успели к началу рабочего дня, поезд стал приходить на час раньше, однако жители попросили сохранить прежний график. ППК и Власти откликнулись на просьбу.

Из-за ремонта автодороги электричку № 6304 «Касторная-Курская — Воронеж-1» в будни будет прибывать на станцию «Воронеж-Курский» на 24 минуты позже — в 6:55, на станцию «Воронеж-1» — в 7:05. По выходным будет курсировать пригородный поезд № 6604 «Касторная-Курская — Воронеж-Курский», прибывающий в Воронеж в 06:55.

Дополнительная вечерняя электричка № 6619 сообщением «Воронеж-Курский — Нижнедевицк» будет ходить по будням с понедельника, 10 апреля. Люди смогут уехать из Воронежа в 19:50 и приехать в Нижнедевицк в 21:55. До этого последняя электричка из Воронежа в Нижнедевицк уходила в 17:54.

Контекст

Движение транспорта по путепроводу на улице 9 Января и под ним перекрыли в среду, 15 марта. Проезд закрыли до 30 ноября 2017 года. Ограничение связано с реконструкцией транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков. Проект реконструкции развязки, разработанный ЗАО «Дорпроект», мэрия представила в 2014 году. Но к реализации проекта приступили только в 2016 году. По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.