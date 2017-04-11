В Краснодаре ограничат движение трамваев по улицам Садовой и Крайней

Сегодня с десяти часов вечера в Краснодаре остановят движение трамваев по улицам Садовая и Крайняя — от Дмитриевской дамбы до улицы Островского. Такие ограничения вызваны необходимостью проведения работ на сетях водоснабжения в районе остановки «Улица МОПР».

Жителей и гостей региона просят быть внимательными, так как закрытие трамвайных путей повлияет на маршруты движения общественного рельсового транспорта № 2, 3, 15, 20, 21, 22. Эти трамваи пустят в обход ремонтируемого участка.