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18:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре ограничат движение трамваев по улицам Садовой и Крайней

В районе трамвайной остановки «Улица МОПР» сегодня нужно провести работы по ремонту сетей водоснабжения.

Источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня с десяти часов вечера в Краснодаре остановят движение трамваев по улицам Садовая и Крайняя — от Дмитриевской дамбы до улицы Островского. Такие ограничения вызваны необходимостью проведения работ на сетях водоснабжения в районе остановки «Улица МОПР».

Жителей и гостей региона просят быть внимательными, так как закрытие трамвайных путей повлияет на маршруты движения общественного рельсового транспорта № 2, 3, 15, 20, 21, 22. Эти трамваи пустят в обход ремонтируемого участка.

Справки о местонахождении транспорта можно получить по телефону горячей линии +7 (861) 262−51−15, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе КТТУ.

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