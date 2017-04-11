Калининградцы пожаловались на высокие столбики ограждений

«Я слепой, инвалид первой группы, перед “Европой” стоит три тумбы, об одну я уже стукнулся, потому что против солнца мне не было ее видно. Тротуар — это епархия пешеходов, я не понимаю, кто разрешил устанавливать тумбы, такие вазы страшенные, там где ходят пешеходы. А еще столбики 80 сантиметров высотой, чтобы 15-дюймовыми колесами не заезжали на тротуар, у меня как раз до паха 80 сантиметров, уже возле “Авроры” против солнца я шел и повредил себе причинное место, пришлось идти в больницу на Невского».

Представители городской администрации пообещали поработать в этом направлении и найти приемлемые варианты. На вопрос о том, должны ли будут жители домов приводить ограждения к единому образцу, был получен ответ, что это касается только вновь вводимых объектов.