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18:45 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцы пожаловались на высокие столбики ограждений

Сегодня присутствующие на публичных слушаниях в городском Совете депутатов калининградцы задавали вопросы и вносили предложения. К примеру, о том, что для удобства слабовидящих граждан следует окрашивать расположенные на тротуарах бетонные цветочные вазоны в контрастные цвета, а так же уменьшить высоту столбиков ограждения.

«Я слепой, инвалид первой группы, перед “Европой” стоит три тумбы, об одну я уже стукнулся, потому что против солнца мне не было ее видно. Тротуар — это епархия пешеходов, я не понимаю, кто разрешил устанавливать тумбы, такие вазы страшенные, там где ходят пешеходы. А еще столбики 80 сантиметров высотой, чтобы 15-дюймовыми колесами не заезжали на тротуар, у меня как раз до паха 80 сантиметров, уже возле “Авроры” против солнца я шел и повредил себе причинное место, пришлось идти в больницу на Невского».

Представители городской администрации пообещали поработать в этом направлении и найти приемлемые варианты. На вопрос о том, должны ли будут жители домов приводить ограждения к единому образцу, был получен ответ, что это касается только вновь вводимых объектов.

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