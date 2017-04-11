При взрыве в метро Петербурга пострадали 102 человека

В комитете по социальной политике организован прием обращений от родственников пострадавших для информирования, определения объема необходимой помощи и оказания содействия в ее получении. На сегодняшний день документы на получение материальной помощи подали родственники 10 погибших, отметили в комитете.

«По состоянию на 11 апреля, 102 человека пострадали в теракте в петербургском метро», — говорится в сообщении.

Четверо пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в тяжелом состоянии

«В настоящее время средства общим объемом 16 миллионов 144 тысяч рублей перечислены на счета родственников восьми погибших в теракте 3 апреля. За счет средств городского бюджета организовано захоронение погибших», — отмечается в сообщении. Более 24 миллионов рублей также поступило на счета благотворительных организаций для оказания помощи пострадавшим.

Ранее во вторник председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, что похоронены все 13 жертв теракта.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.