Минздрав разрешил семейным врачам назначать лечение 94 заболеваний
Минздрав нашел возможность сократить очереди в поликлиниках к профильным специалистам. Теперь назначать лечение смогут и семейные врачи. Им разрешили диагностировать 94 заболевания.
Минздрав нашел возможность сократить очереди в поликлиниках к профильным специалистам. Теперь назначать лечение смогут и семейные врачи. Им разрешили диагностировать 94 заболевания.
В течение года
«До недавнего времени на консультацию к
Пациенты приветствуют нововведения.
«Обычно я обращаюсь к семейному врачу, к другим не иду. Я ему доверяю, он хороший специалист. Хожу на консультации каждый месяц, ведь у меня гипертония».
«Это очень хорошая идея. Меньше будет беготни по всем кабинетам. Для нас, пожилых людей это большое облегчение».
«Надо бы и людей просвещать в вопросах медицины, чтобы знали, когда можно обращаться к семейному врачу».
Встречаются однако и такие, кто сомневается в компетентности семейных врачей.
«Я доверяю семейному врачу, но не уверен, что он пропишет лечение лучше, чем специалист. Чем, например, невролог, ортопед или педиатр».
«Семейный врач, следуя этому протоколу, сможет поставить диагноз не хуже специалиста. В странах, где услуги семейных врачей хорошо организованы, пациенты довольны. Ведь их обслуживает врач, который знает их долги годы», — отмечает глава кафедры семейной медицины ГУМФ Геннадий Курочкин.
Как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, семейные врачи должны решать 80% проблем пациентов.