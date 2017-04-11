Движение с трех улиц Кишинева будет перенаправлено
Ремонтные работы на трех дорогах столицы планируют завершить к концу 2018 года. Таким образом, автодвижение с этих дорог будет перенаправлено на недавно отремонтированный бульвар Штефана чел Маре.
Ремонтные работы на трех дорогах столицы планируют завершить к концу 2018 года. Таким образом, автодвижение с этих дорог будет перенаправлено на недавно отремонтированный бульвар Штефана чел Маре.
Также, как это было сделано для центрального бульвара, будут закрыты и соседние участки некоторых улиц: Бендерской, Александру чел Бун и 31 Августа.