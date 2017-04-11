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18:57 (мск), источник: Noi.md

Движение с трех улиц Кишинева будет перенаправлено

Ремонтные работы на трех дорогах столицы планируют завершить к концу 2018 года. Таким образом, автодвижение с этих дорог будет перенаправлено на недавно отремонтированный бульвар Штефана чел Маре.

Источник: Noi.md

Из-за огромного транспортного потока на бульваре Штефана чел Маре не исключается возможность ежедневных пробок, пишет Unimedia.md.

Также, как это было сделано для центрального бульвара, будут закрыты и соседние участки некоторых улиц: Бендерской, Александру чел Бун и 31 Августа.

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