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21:05 (мск), источник: Uralpress.ru

У малышки, появившейся на свет в поезде в Челябинской области, будет два свидетельства о рождении

В Челябинской области начальнику поезда № 97, следовавшему по маршруту Кисловодск — Тында 11 апреля пришлось срочно принимать роды у беременной пассажирки.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела ЮУЖД по работе со СМИ Наталья Драгомирецкая, у женщины начались роды на подъезде к Миассу. Начальник поезда, как и все его коллеги прошедший спецподготовку по экстренному родовспоможению, не растерялся и применил полученные знания на практике. Он перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами.

Благодаря стараниям непрофессионального «акушера» на свет появилась здоровая девочка. Маму и новорожденного ребенка на карете скорой доставили в миасский роддом.

Планируется, что в пятницу, 14 апреля, маму с дочкой выпишут из больницы. Сотрудники Южно-Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» решили сделать им подарок — они отвезут женщину и ребенка на машине домой в Курган, рассказали в ЮУЖД.

Кроме того, маме девочки вручат специально разработанное «Свидетельство о рождении в поезде». Так что у малышки будет два свидетельства о рождении — официальное и железнодорожное (неофициальное).

В ЮУЖД уточнили, что по статистике в целом по стране в поезде рождается примерно один ребенок в месяц. В Челябинской области такого события не было уже несколько лет.

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