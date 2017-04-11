Полтавченко предложил создать в Петербурге музей городского транспорта

С вопросом о возможности наделения музейной функцией ГУП «Пассажиравтотранс» к губернатору обратился руководитель комиссии по ЖКХ и транспорту молодежной коллегии Николай Подопригора, сообщает корреспондент «Фонтанки». Он отметил, что сейчас у предприятия множество архивных документов и исправной техники прошлых десятилетий, однако для всеобщего просмотра эти экспонаты не доступны, так как «Пассажиравтотранс» не обладает функцией выставочной деятельности.

«Эта тема меня натолкнула на другую мысль: может быть нам объединить коллекции Пассажиравтотранса и Горэлектротранса и создать музей транспорта. У нас уникальное метро, автобусы, электротранспорт. Это бы пользовалось большой популярностью»,-заявил Полтавченко.

Он сообщил, что даст поручения профильным комитетам подготовить и обсудить концепцию такого учреждения.