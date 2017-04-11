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19:33 (мск), источник: Крым Press

В Крыму сотрудник ДПС спас человека

Сегодня, 11 апреля, на «телефон доверия» МВД по Республике Крым позвонила женщина, которая выразила слова благодарности полиции. Она рассказала о том, как сотрудник ДПС оказал своевременную помощь ее мужу.

Супруги передвигались на своем автомобиле по одной из центральных улиц Симферополя. Мужчине, который страдает сахарным диабетом, стало плохо. У него начался приступ, возникли судороги. Водитель не успел припарковаться, потерял контроль за управлением автомобилем, машина стала катиться назад.

Это заметил ехавший сзади на личном автомобиле в свой выходной сотрудник специализированной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым лейтенант полиции Эдгар Аббазян.

Полицейский немедленно остановился, подбежал к машине супругов и предотвратил аварийную ситуацию. Сотрудник полиции оказал гражданину первую помощь, а также вызвал медиков.

Приехавшие работники «Скорой помощи» госпитализировали водителя в больницу с предварительным диагнозом гипогликемическая кома.

Женщина по «телефону доверия» выразила слова благодарности полицейскому, благодаря действиям которого в настоящее время ее жизни и жизни ее супруга ничего не угрожает.

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