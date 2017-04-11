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19:31 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцам запретили нелегально хоронить домашних животных

Для утилизации останков необходимо обращаться в ветеринарные службы.

Источник: Калининград.Ru

В правила благоустройства Калининграда внесли изменения, касающиеся утилизации трупов домашних животных. В документе прописан запрет на захоронение питомцев вне специально отведённых зон. Поправки обсуждались во вторник, 11 апреля, на публичных слушаниях.

Раньше в правилах благоустройства этот момент был не прописан. Поэтому и ответственности никакой для нарушителей не было установлено. Теперь же за незаконные захоронения введут штрафы, — рассказал глава Горсовета Андрей Кропоткин.

Теперь для того, чтобы утилизировать труп домашнего животного, владельцу необходимо обратиться в ветеринарную службу. Там ему должны предоставить необходимую информацию и сообщить порядок действий.

Начальник отдела благоустройства горадминистрации Светлана Гончарова подчеркнула, что специальных мест для захоронения животных в Калининграде нет, поэтому, скорее всего, останки будут сжигать.

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