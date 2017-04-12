В Самаре к охране метрополитена привлекли военных и ОМОН

По словам врио начальника штаба ГУ МВД по Самарской области Вадима Уляшина, в настоящее время наряды полиции в метро усилены сотрудниками войск национальной гвардии. Кроме того, для охраны объектов метрополитена привлекаются сотрудники ОМОНа, управления войсковой охраны и военнослужащие военных частей.

— Дважды в день на станции задействованы кинологи со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывных веществ. Таким образом, численность личного состава, задействованная для несения службы на станциях метро, увеличена в два раза, — сказал представитель МВД.

Безопасность усилили и в местах массового скопления граждан. Также сотрудники ГАИ активизировали работу в транспортном потоке, чтобы пресечь возможность теракта. Кроме того, все сотрудники полиции получили инструкции по досмотру подозрительных граждан, их ручной клади и багажа.