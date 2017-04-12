Синоптики дали предварительный прогноз на ближайшие месяцы

«И май, и июнь ожидается близкими к норме, осадков будет несколько меньше обычного. Июль ожидается достаточно теплым, теплее обычного», — рассказала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Пока же весенняя погода будет меняться. И в группу риска в это время попадают люди с поражением нервной системы, эмоциональными расстройствами, с заболеваниями сосудов и сердца.

Чтобы избежать осложнений, врачи советуют изменить режим дня и особое внимание уделить правильному питанию.

«Кардиологи советуют прекратить есть жирную пищу и не только во время циклонов и антициклонов, но и в повседневной жизни. Также советуют кардиологи бросить курить», — сказал главный кардиолог Уральского федерального округа Ян Габинский.