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20:15 (мск), источник: Ежедневник.by

Отношение россиян к Беларуси ухудшилось до четырехлетнего минимума

При этом Беларусь продолжает оставаться страной, к которой жители России относятся наиболее положительно.

Источник: Ежедневник.by

Такие данные содержатся в новом исследовании «Левада-центра», пишет Thinktanks.by.

Белорусское охлаждение

Проведенный центром опрос показал, что если год назад к Беларуси хорошо относилось 86% россиян, а в ноябре 2016 — 85%, то в марте 2017 такое отношение выразили 79% опрошенных.

В то же время если год назад плохо к Беларуси относились 7% респондентов, в ноябре 2016 года — 6%, то в марте 2017 года негативно к нашей стране стали относится 13% жителей России.

В последний раз такое значительное число россиян плохо относились к Беларуси, по данным «Левада-центра», в 2013 году.

На вопрос: «Как вы в целом сейчас относитесь к Беларуси?», 16% россиян сказали «очень хорошо», 63% — «в основном хорошо», 10% — «в основном плохо», 3% — «очень плохо», 9% затруднились ответить.

Основные изменения, по сравнению с ноябрем прошлого года, произошли в группах респондентов «очень хорошо», «в основном плохо» и «очень плохо», относящихся к Беларуси. Количество россиян, очень хорошо относящихся к нашей стране, сократилось на 8%, тогда как число тех, кто ответил «в основном плохо» и  очень плохо выросло на 5% и 2% соответственно. Также на 1% возросло число тех, кто затруднился на данный вопрос ответить.

Наиболее негативно россияне за последние девять лет относились к Беларуси в июле 2011 года. Тогда российские социологи зафиксировали, что к нашему государству хорошо относится 68% граждан России, а плохо — 23%.

Напомним, что с 4 июля 2010 года по 28 июня 2011 года по российскому телеканалу НТВ в программе «Чрезвычайное происшествие. Расследование» проходил показ пятисерийного фильма «Крестный батька». Фильм был запрещен к показу в Беларуси, но показывался и цитировался в России, что вкупе с параллельными политическими и экономическими двусторонними конфликтами серьезно повлияло на отношение к нашей стране у российского электората.

Очевидно, что начавшееся в минувшем году информационное давление российских медиа на Беларусь также способствует охлаждению братских чувств россиян.

Западное потепление

Кстати, позитивно большинство жителей РФ относятся не только к Беларуси. Например, хорошо к Китаю относятся 76% россиян, а плохо — те же 13%.

Примечательно, что в нынешнем марте количество россиян, которые плохо относятся к США, снизилось с 64% в 2016 году до 52% в 2017 году. При этом хорошо к США относятся 37% респондентов. В 2016 году таких было 25%.

О Евросоюзе положительно отозвались 36% граждан РФ, плохо — 53%. В 2016 году хорошо говорили о ЕС 25% опрошенных, плохо — 62% респондентов.

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