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19:37 (мск), источник: УНИАН

В Одессе подрались пенсионеры в очереди за биометрическими паспортами

В Одессе подрались двое пожилых людей в очереди за биометрическими паспортами. Это произошло возле районной миграционной службы, говорится в сюжете ТСН.

Источник: УНИАН

Отмечается, что люди стали в очередь за полчаса до открытия отделения. Ссора же возникла из-за списка, который сами люди составляют на бумаге. Один человек сказал, что именно он зайдет первым оформлять паспорт. Затем стал протискиваться через людей.

Началась толкотня. На место даже вызвали полицию, и только после ее прибытия люди успокоились. В миграционной службе отмечают, что на улице сами становятся в очередь, а уже в помещении службы — в электронную.

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