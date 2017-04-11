В Одессе подрались пенсионеры в очереди за биометрическими паспортами

Отмечается, что люди стали в очередь за полчаса до открытия отделения. Ссора же возникла из-за списка, который сами люди составляют на бумаге. Один человек сказал, что именно он зайдет первым оформлять паспорт. Затем стал протискиваться через людей.

Началась толкотня. На место даже вызвали полицию, и только после ее прибытия люди успокоились. В миграционной службе отмечают, что на улице сами становятся в очередь, а уже в помещении службы — в электронную.