В Одессе подрались пенсионеры в очереди за биометрическими паспортами
В Одессе подрались двое пожилых людей в очереди за биометрическими паспортами. Это произошло возле районной миграционной службы, говорится в сюжете ТСН.
В Одессе подрались двое пожилых людей в очереди за биометрическими паспортами. Это произошло возле районной миграционной службы, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что люди стали в очередь за полчаса до открытия отделения. Ссора же возникла
Началась толкотня. На место даже вызвали полицию, и только после ее прибытия люди успокоились. В миграционной службе отмечают, что на улице сами становятся в очередь, а уже в помещении службы — в электронную.