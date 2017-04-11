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19:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

На Венере обнаружены свидетельства существования «мини-континентов»

Планетологи обнаружили свидетельства того, что на Венере существуют подобия небольших континентов и тектонические процессы, которые ставят под сомнение главное объяснение того, почему Земля не стала похожей на эту планету.

Источник: Telegraf.com.ua

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

На данный момент Венера существенно отличается от Земли, несмотря на схожие условия формирования. Атмосфера планеты раскалена до 462 градусов Цельсия, на ней практически нет воды, ее поверхность покрыта вулканами, а атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты.

Пока среди ученых нет единого мнения о том, как Венера могла лишиться своих водных запасов и превратиться в гигантский парник. Одной из причин этого, по мнению ученых, может быть то, что на планете отсутствуют тектонические процессы, которые можно наблюдать на Земле.

Теперь же исследователи создали в лаборатории небольшой аналог Венеры и заметили существование тектонических процессов в ее породах. Как рассказывают ученые, их интересовало то, как возникают так называемые «короны» — загадочные круглые плато на поверхности Венеры, очерченные множеством трещин и разломов и похожие по своей форме на «стопку» блинов разного диаметра и формы. Они были обнаружены в 1983 году советскими зондами «Венера-15» и «Венера-16», и с тех пор их природа вызывает споры среди планетологов.

Исследователи установили, что потоки кипящей воды, восходящей к поверхности «Венеры», постепенно откалывают небольшие фрагменты от «коры», которые тонут внутри мантии из-за своей более высокой плотности. В отличие от материков на Земле, подобные сегменты коры всегда бывают небольших размеров, и поэтому следы этого процесса будут почти незаметны для наблюдателей на орбите.

Ранее сообщалось о том, что исследователи NASA разрабатывают станции для исследования Венеры. Согласно задумке ученых, они будут похожи на дирижабли и будут летать в атмосфере планеты на безопасной для человека высоте. На борту каждой венерианской станции будет по два астронавта. Экспедиция продлится 30 дней, после чего исследователи будут возвращаться на Землю.

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