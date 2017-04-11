К пасхальным праздникам Комбинат ритуальных услуг подготовил «сюрприз»

Как сообщили представители муниципального предприятия, такие меры предприняты с учетом того, что до праздника Пасхи и Поминальных дней осталось не так много времени, а также в связи с многочисленными обращениями для получения разрешения на выполнение работ по установке памятников на могилы умерших родственников.

«В период 8—29 апреля по запросу о проведении работ по установке памятников разрешать в исключительных случаях их выполнение по субботам в интервале 08.00 — 16.00 с двойной оплатой», — отмечено в распоряжении структуры.

При этом, если работы не окончены в указанные временные рамки, то за каждый час придется доплатить еще по 25 леев.

«Запрещается установка памятников и семейных склепов на территории муниципальных кладбищ без координации с администрацией муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг», — сказано в решении структуры.