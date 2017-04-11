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20:10 (мск), источник: Kazinform

Для отвода талых вод в Северо-Казахстанской области вскрывают дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В минувшие сутки в СКО были вскрыты дорожные полотна для отвода талых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Источник: Kazinform

В Айыртауском районе на автодороге областного значения «Высокое — Казанка» произошел перелив талых вод через дорожное полотно. Ширина перелива 20 метров, глубина — 6−7 см. Проезд для автотранспорта есть. На участке выставлен пост местной полицейской службы Айыртауского района.

В этом же районе в селе Айыртау талая вода из полей и сопок начала идти к жилому дому, создалась угроза подтопления. На участке работал К-700, проведены работы по расчистке снега, воду отвели от жилого дома. Проводится по мере необходимости откачивание воды из дворовых территорий жителей области, расчищаются водопропускные трубы, выполняются водоотводящие каналы.

«В Тайыншинском районе, вблизи села Черниговка, произведены работы по отводу талых вод со вскрытием дорожного полотна автодороги местного значения КТТА-69 “Келлеровка-Южное”. В населенном пункте организовано круглосуточное дежурство. Работы по отводу талых вод со вскрытием дорожного полотна местного значения КТТА-284 “Подъезд к селу Макашевка” произведены в Рощинском сельском округе. В районе им Г. Мусрепова, вблизи села Разгульное, в результате подъема уровня воды в реке Есиль произошло затопление временного мостового сооружения через реку Есиль “Подъезд к селу Разгульное”. В селе Разгульное имеются запасы продуктов питания и медикаментов», — рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.

В Рабочем поселке, районе ветеринарной лаборатории города Мамлютки возведены защитные земляные валы для защиты населения от паводковых вод. Возвели вал длиной и со стороны села Покровка, чтобы уменьшить наполнение озера Мамлютское талыми водами.

За прошедшие сутки с улиц Петропавловска ассенизаторскими машинами откачено 450 куб. метров воды, мотопомпами 3900 куб. метров воды. По информации спасателей, также проведена пропарка и пробивка поперечных труб общей протяженностью 160 метров и 77 метров, соответственно.

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