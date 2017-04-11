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19:59 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве показали главную сцену Евровидения

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организаторы Евровидения в Киеве продемонстрировали журналистам и вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко главную сцену песенного конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Национального общественного телевидения страны.

Источник: AFP 2017

Особенностью площадки является то, что каждая из ее конструкций может двигаться в разные стороны в ходе шоу, изменяя геометрию сцены. Это позволит разнообразить выступления участников, отмечается в сообщении.

Источник: AFP 2017

Сцена весит 30 тонн и занимает площадь 350 квадратных метров. Как рассказал директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг, в настоящее время завершается установка конструкций зрительских трибун.

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в международном выставочном центре. Полуфиналы мероприятия назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
1
А Б
Масштабность вложения средств в коммерческое шоу говорит о неплохом состоянии экономики Украины.
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