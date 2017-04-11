В Киеве показали главную сцену Евровидения
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организаторы Евровидения в Киеве продемонстрировали журналистам и
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организаторы Евровидения в Киеве продемонстрировали журналистам и
Особенностью площадки является то, что каждая из ее конструкций может двигаться в разные стороны в ходе шоу, изменяя геометрию сцены. Это позволит разнообразить выступления участников, отмечается в сообщении.
Сцена весит 30 тонн и занимает площадь 350 квадратных метров. Как рассказал директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг, в настоящее время завершается установка конструкций зрительских трибун.
Международный музыкальный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в международном выставочном центре. Полуфиналы мероприятия назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.